/VIDEO/ Práce v interiéru poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře finišují. Restaurátoři mají plné ruce práce, aby vše stihli do slavnostního otevření. To je avizováno na sobotu 23. října. „Rekonstrukce začala už v roce 2018 a byla rozdělená do několika etap. Nejprve byla opravená venkovní fasáda a restaurovala se okna,“ popsala rozsáhlé opravy na Zelené hoře tamní kastelánka Michaela Kokojanová.

Kostel na Zelené hoře je po rekonstrukci. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Oknům v horním patře svatostánku řemeslníci navrátili původní velikost a tvar. V současnosti vypadají opět stejně jako v době, kdy geniální barokní stavitel Jan Blažej Santini Aichl své dílo dokončil. „Měli jsme doklady o tom, jak okna původně vypadala. Nešlo o žádný náš novotvar. Vše je památkářsky schválené," připomněla Michaela Kokojanová. Součástí rozsáhlé rekonstrukce bylo i čištění štuků, retuše otlučených částí i celková výmalba interiéru. „V přízemí jsme doplnili nové osvětlení na boční oltáře a ke vstupu. A rekonstruuje se také podlaha," nastínila další rozsah prací kastelánka. Obnovou prochází i sochařská výzdoba. „Sochy jsme převezli do ateliérů vyšší odborné restaurátorské školy v Písku. Teď už se práce přesunuly do interiéru kostela, protože některé prvky nešly demontovat a musí se dělat na místě. Konkrétně se jedná o oponu, která byla zavěšena na hlavním oltáři za svatým Janem Nepomuckým," přiblížila Michaela Kokojanová. Zmíněná opona je dalším prvkem, který může ty, co žďárskou památku znají takříkajíc jako své boty, překvapit. I v tomto případě ctili restaurátoři Santiniho původní návrh. „Opona doznává výrazné barevné změny. Mnozí si ji pamatují jako tmavě zelenou. Ve skutečnosti ale má být světlejší a s nádechem do modra," vyložila kastelánka. Upravený je i okolní terén. Plocha, kterou rozdělují tři nové chodníčky vedoucí od ambitů ke kostelu, je nově zatravněná. „Opět je z ní louka poutníků," podotkla Michaela Kokojanová. Památka ojedinělá svou architekturou, polohou i významem prošla náročnou rekonstrukcí. Zanedlouho si ji lidé mohou přijít prohlédnout na vlastní oči. Pro veřejnost se poprvé otevře v sobotu 23. října. „Program bude rozdělený do několika kulturních a duchovních akcí, aby se lidé mohli prostřídat a v klidu se seznámit s průběhem a výsledkem prací," informoval duchovní správce farnosti Vladimír Záleský. V 16.30 hodin začne mše. Po ní bude poutní kostel na Zelené hoře znovu požehnán. Slavnostního aktu se ujme pomocný biskup brněnský a generální vikář Brněnské diecéze Pavel Konzbul. „Liturgii hudebně doprovodí Horácká muzika. A po mši svaté se lidé seznámí s opravami a jejich průběhem," uvedl Vladimír Záleský. Program bude pokračovat i v neděli. V půl čtvrté odpoledne se svatostánek znovu otevře veřejnosti. Pro návštěvníky je připravené vystoupení sboru Canto Nepomucenum z Nepomuku a večer pak další koncert, tentokrát v podání mužského sboru Vocatus Ecumenicus. „Já si to rozhodně nenechám ujít, že se moc těším," prohlásil Václav Mach ze Žďáru nad Sázavou.



