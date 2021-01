„O čem budu letos mluvit? Hlavně o tom, že jsme tu dobu korony vůbec přežili. Já už ale vidím světlo na konci tunelu,“ říká vilémovický starosta, který k obyvatelům obce takto promluví už počtrnácté.

Naposledy vítal Vacek nový rok z pódia obecního domu, který slavil deset let od otevření.

Proto se starosta na webových stránkách obce objevil prvního ledna v pohádkové kostýmu krále s korunou na hlavě a nakonec otevřel mečem lahev šampaňského. „Letos to bude civilnější. Natáčet se chystáme opět v kulturním domě. Koronaviru se v projevu nevyhnu, i nás to zasáhlo. Ale já vidím nový rok už optimisticky. Věřím totiž na numerologii. Pro rok 2021 mi vyšla sedmička a to je šťastné číslo,“ míní výřečný muž s nevšedním smyslem pro humor.

Za originální tradicí stojí společně s Vackem také dva počítačově zdatní sourozenci David a Jan Pavelkovi, kteří se starají o webové stránky obce. Ve svém projevu oslovuje starosta každý rok nejen starousedlíky, ale také chataře a chalupáře. Scénář je následující: Nejdřív zazní slavnostní tuš, pak první muž obce shrne důležité události uplynulého roku. A bere to doslova od Aše až po Jablunkov. Pohovoří o situaci v republice, pak se otočí k Vilémovicím.

Podívejte se na novoroční projev 2020

Zdroj: Youtube

Pro svoje projevy se Vacek inspiroval novoroční zdravicí státníků, kteří k národu promlouvají pravidelně z televizní obrazovky. Obsah novoročních promluv si píše sám. Místo, odkud se projev vysílá, se mění podle důležitých událostí a výročí. „První se natáčel u mě doma, protože jsme neměli ani obecní úřad. Další jsme točili už v budově nového úřadu. Natáčelo se i v prostorách našeho zámečku nebo v místní kapličce, kterou se nám podařilo opravit,“ ohlíží se starosta, který je původním povoláním soukromý zemědělec.