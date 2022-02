Jednu z chatařek to dohnalo až k nervovému zhroucení. Elen Fischerová onemocněla, když zjistila, že jí koleje povedou pod okny. „Žijeme tady dvacet let. V Praze jsme nechali všechno dětem. Odstěhovali se na Vysočinu, kam jsem jezdila už jako dítě. Našli jsme tady přátele. Jsme tu doma a teď tohle. Je mi přes šedesát, manželovi sedmdesát. Co si máme počít,“ řekla Deníku se slzami v hlase.

Jak zdůraznila, bojí se, že se bude muset kvůli trati vystěhovat. „Je otázka, jestli se nebudeme muset sbalit a jít. Slyšela jsem dokonce, že chaty rychlodráze překážejí a my půjdeme pryč. Prý to není pravda, ale kdyby se tak stalo, netuším kam. Zbyly by nám jen oči pro pláč. Chodím k psychologovi,“ povzdechla si.

S s chystanou stavbou rychlodráhy se před rodinou Fischerových objevil další problém. „Naše studna. Nemáme obecní vodu, ale jen vlastní studnu. Když se kolem nás začne kopat, může se stát, že nám strhnou pramen. Co pak budeme dělat,“ dodala s obavami.

Další z obyvatel osady, Luděk Vorel, nechce na budoucnost raději myslet. „S holým zadkem jsem sem přišel a s holým zadkem odejdu,“ prohlásil ironicky. Jak dodal, žít mezi kolejemi nechce, ale obává se, že kvůli rychlodráze bude jeho chata neprodejná. „Nikdo ji nekoupí. Takže bych ji musel jedině zapálit. Moji sousedé jsou na tom hůř. Jsou to staří lidé, pro ně je to šok. Ti, co stavbu naplánovali nás možná vyplatí když budeme chtít odejít. Ale dostaneme minimum. Stát se nepředá. Jenže s tím nic nenaděláme,“ pokrčil rameny.

Obyvatelé chatové osady Sázavka přitom mají s dráhou zkušenost. Jen kousek od nich vede trať Praha Brno. Jezdí po ní dokonce i Regiojety. To ale podle Josefa Fischera chatařům nijak nepřekáží. „Dráha je za hradbou stromů. Někdy ji ani neslyšíme. Ale rychlodráha nám povede kolem chalupy. Takže budeme v obklíčení kolejí,“ zdůraznil.

Jak Fischer upřesnil, je původním povoláním stavař. „Když se na stavbu rychlodráhy dívám jako odborník, vidím blbost. Proč vést rychlodráhu údolím kolem Sázavky a ne naproti nahoře v kopcích, kde nikdo nežije. Proč neupravit stávající trať? Tady bude nutné stavět mosty a dokonce protihlukovou stěnu. To stavbu neuvěřitelně prodraží. Kdo to zaplatí? Navíc netuším, kdo by tím vlakem denně jezdil,“ zavrtěl hlavou.

Obyvatel obce Sázavka nad chatovou osadou se rychlodráha nijak výrazně nedotkne. Aspoň si to myslí truhlář Bohumil Prchal. „Mě trať nepomůže ani neublíží. Nikam nejezdím, jsem doma v dílně. Dráha mi vyšší výdělek v truhlárně nezajistí,“ poznamenal.

O rychlodráze mluví zatím zdrženlivě předseda místního zemědělského družstva Jan Secký. „Zatím nic bližšího nevím. Ani netuším, kudy přesně trať povede, jestli přijdeme o půdu o kolik hektarů. Takže to nemohu ani komentovat,“ řekl Deníku.

Za výrazný zásah do života obce ale považuje rychlodráhu starosta Josef Bárta. „Zničí se tím zemědělská půda. Lidé v naší chatové osadě žijí v nejistotě. Hrozí jim, že přijdou o svoje studny. Jinou vodu nemají. Obecní vodu tam nedostaneme. Budou muset bydlet mezi kolejemi nebo se dostěhovat, zdůraznil.

Obec plánuje parcely pro nové rodinné domky. Tyto domky by po dostavbě rychlodráhy byly ve vzdálenosti asi sto padesát metrů od ochranného pásma. „Takové parcely nikdo nekoupí a mladí si najdou pozemky jinde,“ dodal starosta s tím, že mají v Sázavce strach i ze stavby samotné. „Obávám se, že se stavba povleče léta. Okolí vesnice bude pořád rozkopané,“ poznamenal.

Starosta Sázavky se stejně jako jeho další kolegové z obcí postižených stavbou rychlodráhy zapojil do sdružení, které si říká Vrtáci. Ti proto stavbě protestují. Podepisují petice, snaží se vyvolat jednání se Správou železnic, úřady i politiky. „Nikam to nevede. Zúčastnil jsem se setkání v Kutné Hoře a Vidicích. Jednali tam s námi jako s hlupáky. Uváděli argumenty které nás nepřesvědčili. Když jsem od jednoho politika slyšel, že díky rychlodráze bude moci jeho dcera jezdit na rockové koncerty do Berlína, nevěděl jsem, jestli se má člověk smát nebo brečet,“ dodal.

Popisek pod video: Podívejte se jak vypadají chaty v obci Sázavka, které kvůli vysokorychlostní trati možná v budoucnu osiří nebo zmizí