Hned dvě úseková měření plánují do konce roku zprovoznit v Novém Městě na Moravě. „Momentálně je vypsané výběrové řízení na dodavatele. Trochu se nám to zdrželo, ale myslím, že v průběhu léta bychom mohli mít vybráno tak, aby úsekové měření začalo nejpozději ve třetím čtvrtletí fungovat,“ sdělil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Dopravní opatření, které má donutit řidiče sundat nohu z plynu, vznikne v Brněnské ulici v Novém Městě a v místní části Rokytno. „Jsou to dvě lokality, kde docházelo k překračování rychlosti nejčastěji. V budoucnu by mohlo úsekové měření vzniknout ještě v Pohledci nebo dalších ulicích ve městě. Počkáme na vyhodnocení, jak bude to bude fungovat,“ nastínil Šmarda.

Zkušenosti s úsekovým měřením mají v Chotěboři. Jedno je přímo ve městě a druhé pak v místní části Bílek. „Považujeme to za nejlepší prostředek k dosažení dodržování maximální povolené rychlosti v obci. Občané si to velice pochvalují, protože skutečně došlo ke snížení rychlosti. Navíc je to milosrdné i vůči řidičům, protože když tam přeci jen vjedou trochu rychleji, tak ještě mají čas svou rychlost snížit, ne jako u radaru,“ podotkl starosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

Rychlá jízda společně s nevhodným způsobem řízení přitom patří mezi nejčastější přestupky. „Při každé dopravně bezpečnostní akci, kterou v kraji realizujeme, je vždy největší počet zjištěných přestupků překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci a mimo obec, Tvoří to okolo osmdesáti procent z celkového počtu přestupků. Není to ale problém jen na Vysočině.,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Úsekové měření zvažují i v Jakubově na Třebíčsku, obcí totiž prochází frekventovaná silnice I/38, která spojuje Jihlavu s Moravskými Budějovicemi. „Spolupracujeme na tom s jednou firmou, která sídlí nedaleko obce. Bohužel u úsekového měření je velmi finančně náročná instalace, řádově jde o několik milionů. Řešíme, jak to financovat, protože z toho pak bude mít příjem obec, která bude pokuty vybírat,“ komentoval starosta Jakubova Miroslav Kabelka.

U obce už funguje zpomalovací semafor. „V minulosti jsme na něj získali dotaci. Podle mě jde o účinné opatření. Řidiči se na ně naučili a ví, že pokud pojedou padesátkou, rozsvítí se jim zelená a nemusí dále brzdit,“ mínil Miroslav Kabelka.

Kvůli legislativní kličce se ale už nevydávají povolení pro umístění nových zpomalovacích semaforů. „Podle zákonů a vyhlášek totiž semafory slouží k řízení provozu na křižovatkách a přechodech, tedy samostatně osazené bez křižovatky nebo přechodu nejsou nově povolovány. Kdyby to šlo pořídilo bychom i druhý, ale vzhledem k legislativě to neprojde,“ vysvětlil jakubovský starosta.

Úsekové měření na Vysočině



- Funguje v Krátké Vsi na Havlíčkobrodsku, Chotěboři a místní části Bílku.



- Do konce roku začne fungovat v Novém Městě na Moravě a místní části Rokytno.



- Mohlo by v budoucnu vzniknout i v Jakubově u Moravských Budějovic.