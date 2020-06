„Projíždění stanice přinese značné zhoršení dopravní dostupnosti pro Kostelec. A nejen pro něj. Ve směru od Telče a Slavonic tam totiž nebude ani možné přestoupit na rychlík směr České Budějovice,“ posteskl si jeden z obyvatel Kostelce, který si nepřál být jmenován.

V obci navíc dochází ke vzájemnému křižování rychlíků, což podle něj přinese naprosto bizarní situaci. „Vyhýbají se na jednokolejné trati, což v praxi znamená, že minimálně jeden z vlaků tam stejně bude muset zastavit. Akorát bude zakázán nástup a výstup cestujících,“ podotkl zdroj.

O vynechání zastávky v Kostelci rozhodlo ministerstvo dopravy. „Výběr zastávek, na kterých bude vlak zastavovat, je čistě na jejich rozhodnutí. Stejně tak výběr jednotlivých spojů. Jestliže tedy mají cestující připomínky k jízdnímu řádu, mohou se prostřednictvím svých statutárních zástupců ke zveřejněnému návrhu vyjádřit a například požadovat změnu,“ sdělil mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Právě to teď plánují i Kostelečtí. „Dozvěděla jsem se to minulý týden a od té doby se snažím toto rozhodnutí zvrátit, protože lidé jsou na zastavování rychlíků zvyklí. Volala jsem na kraj, ale tam mi řekli, že se musím obrátit na ministerstvo dopravy, takže to v současné době řeším s nimi. Uvidím, co mi řeknou a jestli v tom lze ještě něco dělat,“ svěřila se Deníku starostka Kostelce Romana Třísková.

Že rozhodnutí ještě nemusí být definitivní, potvrdil i mluvčí Správy železnic. „Změna jízdního řádu se koná každý rok druhou neděli v prosinci. Dnes, na rozdíl od minulosti, kdy ke změně docházelo pouze dvakrát ročně, je naprosto běžné že objednatelé dopravy některé spoje ubírají, nebo naopak doobjednávají, a to kdykoliv v průběhu roku,“ dodal Illiaš.