Právní zástupce školy Luboš Kliment Deníku řekl, že soud chce přesněji specifikovat požadovanou nemajetkovou újmu. „Od podané obžaloby uběhla nějaká doba, a ta bude potřeba zohlednit. Pokud jde o nemajetkovou újmu, tak se náš požadavek zřejmě mírně navýší,“ podotkl Kliment. Celkem škola požaduje po státu necelé čtyři miliony korun a dalšího asi půl milionu za nemajetkovou újmu.

VIDEO: Žaloba žďárské školy na stát se u soudu zvrhla v hodinu matematiky

Vedení Základní školy Švermova ze Žďáru nad Sázavou se k podání žaloby rozhodlo poté, co Ústavní soud po letech tahanic nečekaně rozhodl, že škola v pracovně právním vztahu k bývalé učitelce chybovala a musela jí zpětně vyplatit zhruba čtyři miliony korun. Všechny soudy včetně ústavního ale předtím dávaly za pravdu škole. Problém byl především v takzvaném řetězení smluv na dobu určitou.

Spor se táhl od roku 2007. V roce 2016 pak Ústavní soud rozhodl, že má bývalá učitelka nárok na kompenzaci. Ústavní soud se na stranu Humpolíkové přiklonil, přestože uznává, že to pro školu znamená velké problémy, ale věří, že to zvládne. „Jsme si vědomi toho, že je to docela tvrdé ex post rozhodnutí, protože to nabourá právní jistotu školy, nicméně se přece jen jedná o právnickou osobu, která to zvládne,“ napsala už dříve pro Deník mluvčí soudu Michaela Čihalíková Sedláčková.

Další rána pro školu ve Žďáře: soud musí opět přepočítat ušlou mzdu pro učitelku

První jednání ohledně žaloby školy na stát se konalo na konci března. Většinu času se soud věnoval přesnému vyčíslení nároku žalobce. Protistrana navrhovala žalobu zamítnout jako nedůvodnou.