Roušky budou od pátku povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky, informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

Důvodem jsou stále rostoucí počty nakažených koronavirem. Je to týrání dětí, brání se rodiče. Ředitelé škol jen odevzdaně krčí rameny.

„V této chvíli nevím, co odpovědět, je to příliš čerstvá informace,“ reagoval Dušan Rodek zástupce ředitele základní školy Masarykova v Telči. Jak dodal, teoreticky to možné je, ale otázka je, jak bude vypadat praxe. „ To zjistíme v příštím týdnu. Pokud vím, týká se to druhého stupně. Jen si moc neumím představit, jak si budou žáci celý den s rouškou na ústech s učitelem rozumět,“ podotkl Rodek. Ředitel základní školy ve Ždírci nad Doubravou Ota Benc to komentoval následovně: "Kdyby to nebylo tak vážné, tak bych se smál." Podle ředitele Luďka Charouzka ze základní školy Na Pražské Pelhřimov je ministerské nařízení potřeba respektovat. „Vyučovat s rouškou na ústech je nepříjemné pro žáky i učitele. Doufejme, že to nepotrvá dlouho,“ dodal ředitel.