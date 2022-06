Přestože se politice věnují a jsou zastupiteli Pelhřimova, nejde o téma, které by spolu společně v soukromí hojně probírali. Jinak se však společně společné řeči nevyhýbají. „Normálně se o všem spolu bavíme, ale politiku neřešíme,“ prozradil starší z Běhounků. Jestli bude kandidovat z prvního místa, prozradit nechtěl. „Nemám důvod se chlubit. Až bude kandidátka zcela dodělána a podána, tak to budeme moci oznámit,“ zůstal tajemný bývalý vysočinský hejtman.

Rybník Stráž v Pelhřimově bude pro plavce. Rybáři musí jinam

Co u vás rozhodne volby? Zapojte se do ankety Deníku



Klikněte pro vyplnění ankety.Zdroj: Deník

Na sídlišti není kde zaparkovat. Chybějí zubaři. Ulice jsou plné děr. A zrovna ve vaší obci stále chybí kanalizace, ačkoliv ji zastupitelé slibují roky. To jsou věci, které vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve vašem bydlišti? Co u vás rozhodne volby? Dejte nám vědět. Zapojte se do předvolební ankety Deníku na webu denik.cz/volbyuvas, nebo kliknutím na logo výše.

Pro místní je politické soupeření v rodině zpestřením blížících se voleb. „V, jako občan je sleduji. Oba mi připadají skvělí. Nemyslím si, že proti sobě něco mají. Připadají mi normální,“ vyjádřila se k nim Markéta Hovorková. Kdo získá její hlas, ale říci nechtěla. „Nemohu nic prozradit, protože sama to totiž nevím. Ještě se budu rozhodovat,“ přiznala místní žena.

Podle politologa Jakuba Němce není běžné, aby ve se volbách potkávali otec se synem. „Ve vrcholné politice se něco takového nestává často. Jde spíše o zajímavost. Nejznámější případem asi jsou Tomio a Hayato Okamurovi. Jenže to jsou bratři,“ uvedl. Zároveň soudí, že to vztahy a vazby příbuzných musí zákonitě ovlivňovat. „Politika je soutěživé prostřední a každý chce uspět. Bude to hrát roli. Ale to nutně neznamená, že škodlivou,“ upřesnil Němec.

Není to poprvé, co se oba muži potkají ve volbách na odlišných kandidátkách. Takovou zkušenost zažili už v minulých komunálních volbách před čtyřmi lety. Tehdy Jiří Běhounek stejně jako nyní hájil barvy ČSSD. Jiří Běhounek mladší pro změnu zastupoval Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst. Voliči v roce 2018 dali důvěru oběma. Od té doby jsou oba v okresním městě zastupiteli. Nyní si klání zopakují.

„Jako členský novic zastupitelstva města se seznámím s jeho chodem. Budu zastávat názory a připomínky ve prospěch města Pelhřimova i jeho obyvatel. Místní problémy mají ve většině případů rozumná řešení. Budu se snažit rozhodnutí posuzovat z pohledu občana i zastupitele,“ okomentoval tehdy mladší z politiků.

Pro nadcházející volby si starší z Běhounků nějaké změny nechystá. Chce zůstat u osvědčeného receptu. „Vymyslet pro komunální politiku nějaká supertéma je takřka nemožné,“ posteskl si bývalý primář ortopedického oddělení pelhřimovské nemocnice. Na září se chystá zvolit postup, který podle něj funguje nejlépe. „Budeme mít stále ty stejné postupy. Razíme heslo s nasazením, rozhodně a slušně,“ doplnil Jiří Běhounek.