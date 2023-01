Petice Pavla Večeřu, který by pozemek v Nové ulici chtěl získat, překvapila. „V prosinci jsem se s pár možnými sousedy bavil. Některým to nevadilo. Jiní se ale nakonec rozhodli jít cestou petice. Každopádně bych se chtěl s lidmi domluvit. Nemám problém jim vyjít vstříc. Postaral bych se, abych třeba nezabral něčí místo u branky. Nebo bych i postavil přístřešek, který by mohl stínit a chránit proti dešti namísto pokácených stromů,“ řekl Deníku.

Ve Žďáře sníží rychlost na sídlištích a přidají jednosměrky. Lidé jsou pro

Pavel Večeřa v současnosti už bydlí ve Velkém Meziříčí. „Starám se o bratra a mamku. Chtěl bych jím být poblíž. Zároveň bych se chtěl sestěhovat s přítelkyní. A nějaké vlastní zázemí potřebujeme. Chceme vlastní barák, ne žádnou ubytovnu,“ dodal.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Kvůli své vnučce petici podepsala Marie Grecová, které bydlí poblíž ulice Nová. „Já i vnučka s jejími rodiči máme hřiště na dohled. Když ji hlídám, často si chodíme hrát právě tam. Navíc ho loni opravili a je nové. A teď by se tam mělo znovu kopat a být zase nepřípustné,“ kroutila hlavou obyvatelka Meziříčí.

Ve Velkém Meziříčí vznikla petice proti stavbě rodinného domu



Ten by měl stát v ulici Nová



Poblíž je nově opravené dětské hřiště



Místním vadí, že by dům stál vedle něj a místo parčíku i stromů



Dům chce postavit obyvatel Meziříčí pro sebe, svou přítelkyni a děti



O prodeji pozemku rozhodnou zastupitelé na konci února



Do té doby bude veřejná debata

Hřiště kromě rodin využívají hřiště také školky. „Bývala jsem učitelkou a často jsme tam s dětmi chodily. A k hřišti ten parčík už prostě patří. Byla by škoda o něj přijít, i kdyby se hřišti jinak nic nestalo. Minimálně by se musely vykácet stromy, které v létě hezky člověka stíní,“ popsala Grecová s tím, že tamní zeleň lidé využívají po celý rok.

Pozemek, který chce Večeřa odkoupit, patří město. O jeho prodeji budou zastupitelé rozhodovat na konci února. Do té doby by chtěli sjednat veřejné projednání, kde se budou moci vyjádřit obě strany. „Bavíme se o tom se zastupiteli. Máme tu totiž zároveň žádost o odkup i petici. Rozumím argumentům jedné i druhé strany. Byl jsem se v ulici Nová i sám podívat, abych zjistil, jak to vypadá,“ přiblížil starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.

Starosta zatím nedokáže říct, jak situace dopadne. „Musíme si to promyslet. A i proto chceme uspořádat tu veřejnou debatu. Sám na to vyhraněný názor zatím nemám,“ uvedl Kaminaras. A zmínil jinou komplikaci. „Ten pozemek je v územním plánu veden jako plocha pro sportovní využití. Takže by se územní plán musel změnit, kdyby se mělo začít stavět něco rodinného. Ale chápu, že žadatel o odkup usiluje, když už vlastní jednu polovinu,“ vysvětlil starosta.