Upozorňuje že, sládkování byla historicky ženská profese. „Napřed vařily pivo ženské," říká.

Pivo měla ráda už od dospívání. „Poprvé jsem viděla na vlastní oči, jak vzniká pivo v plzeňském Prazdroji. Pak jsem začala zjišťovat, kde bych mohla studovat. Přihlásila jsem se na Technologii potravin na Mendelovu univerzitu. Věděla jsem, že se tam vaří školní piva," přibližuje Dolníčková.

V Brně otevřel nový pivovar i v době covidu. První v letošním roce, podívejte se

Původně studovala pedagogiku na Masarykově univerzitě, ale na oboru jí vadilo hodně teorie. „Moc mě nebavilo jenom sedět v lejstrech. Snové povolání podle mých rodičů byla učitelka na základní škole," vzpomíná mladá žena, která pochází z Velké Bíteše na Vysočině.

Soukromý výčep

První pivo začala vařit s přítelem doma, ale přiznává, že s domácí výrobou už skončila. „Je z toho mnohem větší nepořádek a i více hodin práce než v pivovaru. Ale nestalo se, že bychom něco vylili," usmívá se Dolníčková.

Zachraňovali hasiče ze zakouřeného prostoru. Výcvik se konal v Brně, podívejte

Kladný vztah k pivu podle svých slov zřejmě zdědila po otci. „Má soukromý výčep ve stodole. Podporoval mě. Zato mamka se s tím nemůže smířit doteď," říká.

Snové povolání

Před svým příchodem do Brna už pracovala v pivovarech v Praze, Tišnově i Olomouci. „Můj cíl byl původně jít vařit po plzeňského Prazdroje. Považovala jsem to za snové povolání. Ale pak jsem v Olomouci přičichla k řemeslným pivům. Člověk má být více na co hrdý," přibližuje Dolníčková.

Jih Moravy sevře v sobotu silný vítr a ledovka. Silničáři: jezděte opatrně

Při vaření piva je jako žena věčně nespokojená. Zářným příkladem i světlý ležák Born. „Pořád jsem to ladila a měnila chmelení. Jsem ráda, že na něj byly pozitivní ohlasy," je spokojená Dolníčková.

V hlavě už má recepty na další piva. Má vymyšlených i spoustu speciálů. „V létě by to mohl být třeba kyseláč na způsob aperolu," naznačuje absolventka Mendelovy univerzity.