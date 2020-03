„Většina kolegů ordinuje, to znamená, že jsou přítomni ve své ordinaci. Je ale nutné zároveň říct, že pacienti naprostou většinu potíží řeší telefonicky,“ popsal situaci Hronza.

Ze zásilky čínských ochranných pomůcek, která se do republiky dostala letecky o víkendu, konkrétně Hronza dostal v pondělí 23. března po krajském přerozdělování osm respirátorů. To jsou čtyři pro něj a čtyři pro sestru v ordinaci. „Vydrží nám čtyři dny, když s nimi budeme šetřit, tak osm dní,“ vypočítal.

Praktici bývají často prvními odborníky, na které se lidé obracejí, jakmile začnou mít podezření, že jsou nakažení koronavirem. Ještě před týdnem praktičtí lékaři napříč republikou bojovali s velkým nedostatkem ochranných pomůcek na obličej. Důrazně pacienty nabádali, ať vůbec do ordinací nechodí s chronickými či nepodstatnými obtížemi. Přestali dělat plánovaná očkování, preventivní i závodní prohlídky. Co jde, se řeší po telefonu či elektronicky po e-mailu. Neschopenky, stejně jako e-recepty.

Bez jídla a pití jen čtyři hodiny

Koncem minulého týdne začala takto jen na dálku ordinovat například jihlavská praktická lékařka Jana Kafková. Ochranné pomůcky jí totiž došly a aby neohrozila zdraví svoje a zdravotní sestry a mohla přitom být pacientům i nadále k dispozici a užitečná, sáhla k tomuto kroku. Od pondělí 23. března opět ordinuje, ovšem v omezeném režimu. „Konečně nám byly dodány slibované respirátory, celkem deset kusů. Přesto trvá nouzový provoz ordinace čtyři hodiny denně. Déle v respirátoru bez pití a jídla nevydržíme,“ vzkázala lékařka svým pacientům.

Lidé nesmějí do čekárny bez zakrytých úst a nosu. Kdo se setkal s člověkem nakaženým koronavirem či je v karanténě, případně se vrátil z rizikové oblasti, sem nesmí vůbec. A pouze po telefonické domluvě smí přijít člověk s příznaky respiračního onemocnění. Pro takové objednané pacienty s kašlem, teplotami či dušností má doktorka Kafková vyhrazený čas od pondělí do pátku vždy od devíti do jedenácti hodin. Předtím je od sedmi do devíti k dispozici ostatním.

Krajská mluvčí Jitka Svatošová potvrdila, že praktičtí lékaři na Vysočině dostali z první víkendové zásilky zhruba dva až čtyři respirátory typu ffp2 na zdravotníka v ordinaci. „První přerozdělenou várku distribuovaly kontaktní osoby v jednotlivých okresech. Šlo v řádech o jednotky tisíc kusů respirátorů a dále i o roušky. Další distribuce bude následovat ve druhé polovině týdne, jak do Česka letecky dorazí nová zásilka,“ doplnila Svatošová.