Kolem Havlíčkova Brodu se ve středu 4. května večer jen mihl. „V září 2019 se mi povedlo vytvořit rekord v nejrychlejším pěším přechodu Česka z nejzápadnějšího místa a hledal jsem, co dál,“ vysvětluje trochu udýchaný hlas v telefonu a ještě tam cosi zvláštního cinká. „To máte trekové hole,“ ptáme se. „Ne to jsou brýle,“ směje se sportovec.

Předloni si u agentury Dobrý den z Pelhřimova požádal o registraci rekordu, překonal kluky, kteří to dali zhruba za třináct dní. „Já jsem to chtěl zajít pod deset dní, což mi vyšlo, stihl jsem to za devět dní, 20 hodin a 54 minut. Je to bez pomoci týmu, nedoprovází mě žádné auto, spoléhám se případně na pomoc místních,“ zdůrazňuje zvláštní dobrodruh s touhou po cestování.

Josef Holoubek z Velkého Oseka je držitelem českého rekordu o pěší přechod Česka od nejzápadnějšího místa na nejvýchodnější. Procestoval celou Evropu. Trekoval v Himalájích a jeho životní motto je: Není natolik vzdáleného cíle, aby jeho dosažení nestálo aspoň za pokus. Za 31 dní chce ujít celkem 2 200 kilometrů. To vychází přibližně na 67 až 70 kilometrů denně.

Během pochodu bude Holoubek v rámci kampaně na webu HitHit vybírat příspěvek na pomoc nedonošeným dětem a jejich rodičům ve spolupráci s organizací Nedoklubko. „Já ten pochod půjdu i na podporu nedonošených dětí, protože jsem otec nedonošeného syna,“ vysvětluje mladík známý jako neúnavný rychlochodec. Jeho syn se narodil na konci 22. týdne, na hranici životaschopnosti. „V určité šedé zóně. Partnerka strávila s miminkem 104 dní v nemocnici. Takovou postupnou cestou malých vítězství jsme se blížili odchodovým dveřím. Ťukám na dřevo, že v současnosti už se synovi daří dobře,“ popisuje Josef vlastní pocity otce nedonošeňátka, který o sobě tvrdí, že není chodec, ale potulkář.