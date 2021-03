Jak vnímají děti dnešní nelehkou dobu plnou napětí, nejistoty a špatných zpráv v podobě stále se zvyšujícího čísla nakažených? Odpověď na tuto otázku přinesl obrázek deváťáka z velkomeziříčské školy Antonína Homoly.

Obrázek deváťáka Antonína Homoly ze ZŠ Oslavická Velké Meziříčí. | Foto: archiv ZŠ Oslavická

Pro jeho učitelku znamenal důležité poselství. „Zadala jsem práci do výtvarné výchovy na téma expresionismus Křik – parafráze výtvarného díla – Na co křičím já! Antonín Homola z deváté třídy mi poslal svůj obrázek a k němu připsal vzkaz. Myslím, že to, co napsal, všichni potřebujeme nejvíc,“ nechala se slyšet učitelka ze Základní školy Oslavická Ivana Hladíková.