„Už jsem na to asi přišel. Je to tím, že chlemtáme Poutníka. To bude určitě tajný superlék,“ přemítal nad odolností Pelhřimovska Jaroslav Kubát. A dávkování této medicíny? „Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství,“ dodal s úsměvem.

Nejen pivo je ale na Pelhřimovsku zázračné. „To bude spíše křemešnickou vodou. Jsme všichni mírně radioaktivní,“ přidala se Alena Vytisková z Pelhřimova.

Zázračná studánka

Na Křemešníku je totiž Zázračná studánka (někteří jí říkají Zlatá studánka, pozn. red.), ze které vytéká mírně radioaktivní voda s příměsí stříbra. Pramen se objevuje vždy v období okolo Vánoc a vysychá v době květnové křemešnické pouti.

Ke studánce se váže i řada pověstí a mýtů. Jedním z nich je její léčebná síla. „Jako úplně první se zde měl uzdravit jakýsi slepý mrzák z Pelhřimova, kterému se ve snu zdálo, že se sem má vydat, napít se a že se uzdraví. Skutečně se to stalo a on začal zase vidět. Jako poděkování tam pak nechal postavit první kapličku,“ prozradil Pavel Koubek ze sdružení Zelené srdce.

Voda léčila i vojáky

Voda léčila také rány vojáků a pomáhala i během epidemie cholery v roce 1837. Má to však jeden háček. „Není to jen tak, že by člověk přišel, napil se a řekl: vodo, uzdrav mě. Musí o to poprosit a skutečně si to zasloužit,“ podotkl Koubek.

Zajímavostí je, že právě i zmíněný pelhřimovský pivovar využívá pramenitou vodu z Křemešníku. „Ano, je to pravda. Vodu na výrobu piva skutečně bereme z tohoto místa. Doufám ale, že lidé teď nezačnou pít Poutníka ve velkém a pak nás neobviní, že se i přesto nakazili,“ zasmál se vedoucí pivovaru Vladimír Veselý.