Veterinární správa zatím stanovila ochranná pásma a povinnosti těch, kterých se opatření bezprostředně dotýkají. „Stanovili jsme tříkilometrové ochranné pásmo okolo ohniska nákazy a pásmo dozoru, které je zhruba deset kilometrů od ohniska nákazy. Stanovili jsme také povinnosti obecních úřadů a obyvatel, kterých se to týká,“ uvedl Milan Novák.

Obyvatelé městyse musí neprodleně nahlásit jakýkoliv úhyn v jejich chovu. A stejně tak lidé z Koroužného a Ujčova, tedy obcí, které se nacházejí v nejpřísněji střeženém ochranném pásmu. Veterinární správa vydala i pokyny, jak s uhynulými ptáky nakládat. „Lidé by je měli v rukavicích ukládat do igelitových pytlů. Důležité je také to, aby hnojniště zakryli fólií, to platí zejména pro ty, kteří měli napadený chov. A doporučeno je to i ostatním chovatelům,“ poznamenala starostka Štěpánova nad Svratkou Šárka Kunčíková.

Zákaz převozu masa i vajec

Ptačí chřipka se projevuje pět až sedm dnů od nákazy. „Musíme být velice bdělí. Pokud už nedojde k žádnému dalšímu výskytu nákazy, čeká nás třicetidenní lhůta, po kterou budeme neustále sledováni,“ informovala starostka.

Lidé v městysi mají nyní přísný zákaz vývozu drůbežího masa a vajec z ochranného pásma. „Takže babičky, které posílají vejce příbuzným a známým, by od toho měly nyní upustit. Vše musí být spotřebováno přímo zde,“ popsala další z opatření starostka.

„Do preventivních opatření patří také zákaz přesunu zvířat do oblasti ochranného pásma i z této oblasti ven. To platí i pro desetikilometrové ochranné pásmo,“ doplnil Milan Novák.

Všichni domácí ptáci v tříkilometrovém ochranném pásmu musí být navíc uzavřeni doma tak, aby se nedostali do kontaktu s volně žijícími ptáky.

Výsledek veterinárního vyšetření bude znám ve středu. I kdyby se neobjevily žádné další známky nákazy, preventivní opatření budou platit po celých třicet dnů.