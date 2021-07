Další termíny pro neregistrované budou ve čtvrtek. „Půjde o dopolední termíny mezi sedmou a třináctou hodinou,“ uvedl hejtman kraje Vítězslav Schrek. Zkušební provoz následně vyhodnotí tým vakcinačního centra a podle potřeby upraví čas tak, aby odpovídal zájmu lidí. „Volba na očkování bez registrace v očkovacím centru Jihlava padla z důvodů jeho časové flexibilnosti, jednoduché dostupnosti, ale i pro snadné dodržení povinných podmínek k uskladnění vakcín,“ vysvětlil Schrek.

Očkování bez registrace mohou využít i lidé, kteří nemají trvalý pobyt na území kraje. „Mohou zde být například na dovolené. Lidem, kteří využijí neregistrované očkování v našem centru, odpadá předchozí administrativa nebo čekání na termín, ale stále mají garantovaný zdravotnický standard,“ dodal hejtman Vítězslav Schrek.

Očkování bez předchozí registrace - termíny



- Kde: velké očkovací centrum Jihlava – Hruškové Dvory 123.



- Kdy: Úterý 27. 7. 2021 v době od 13 do 18 hodin.



- Čtvrtek 29. 7. 2021 v době od 7 do 13 hodin.



- Sobota 31. 7. 2021 v době od 7 do 13 hodin.



- Neděle 1. 8. 2021 v době od 7 do 13 hodin.



- Kdo: osoby starší 18 let.



- Čím: vakcína Johnson & Johnson.