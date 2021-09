Na opravu silnice značenou II/408 naváže i další etapa rekonstrukce, tentokrát úseku od Zálesí k Vranovské pláži. Silničáři se tak nadějně blíží k očekávanému průtahu Štítarami. Místní trápí tankodrom už léta. „V říjnu nás čeká územní řízení, potom stavební povolení. Je to proces na několik měsíců, ale snad se už dočkáme. Krajská silnice je v havarijním stavu a nebezpečná, chybí chodníky,“ podotkla starostka obce Pavla Rosypalová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.