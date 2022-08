Přihazovaná začala. O zámek v Dolních Kounicích soupeří pět zájemců

Pět zájemců, kteří mají zájem o koupi zámku v Dolních Kounicích na Brněnsku, se zapojilo první den do aukce, jež začala v pondělí. Kolik příhozů se uskutečnilo a na kolik korun se jeho cena zatím vyšplhala, jeho majitel František Zoubek nemůže říct. „Dohodli jsme se a máme to i v pravidlech, že o pohybu ceny budou informováni pouze ti, kteří jsou zaregistrovaní, aby to zbytečně nekazilo obchod," reagoval v úterý na dotaz Deníku Rovnost.

Dříve hrad, dnes zámek Dolní Kounice. | Video: Se souhlasem Františka Zoubka