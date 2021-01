Byl to úžasný člověk a znalec svého oboru. Jeho pozitivní přístup k životu a úsměv bude chybět nám všem.

Byla s ním fantastická spolupráce a pokaždé nesmírně osvěžující rozhovor. Těmito slovy se s třiaosmdesátým knihkupcem loučili lidé na Facebooku.

Zemřel v Nemocnici Pelhřimov, kam byl převezen ve vážném stavu s koronavirem.

V knihkupectví v pelhřimovské Poděbradově ulici, které funguje i po jeho smrti, působil Jaromír Vytopil osmadvacet let. Vytopil vstoupil na dráhu knihkupce, když mu bylo patnáct let a jeden měsíc, tedy 24. října 1952. Vytopil byl knihkupcem nepřetržitě od patnácti let s výjimkou dvou let vojenské služby. Postupně pracoval v šesti různých městech a od 1. května 1963 v Pelhřimově.

Podle slov jeho syna Jana Vytopila si knihkupec vždycky přál, aby ho z jeho obchodu jednoho dne vynesli. To se mu splnilo. Jel až do konce, důchod odmítal.