Začátek povodní ohlásil v neděli 6. července člen povodňové komise Vladislav Procházka. ,,Na dolním konci obce začíná voda z řeky pronikat do zahrad,“ zapsal kronikář Jimramova Pavel Novotný. V noci na pondělí hladina řeky silně stoupala a v ranních hodinách už byl zatopený suterénní byt rodiny Svobodovy v domě číslo 257.

V období od sedmého do devátého července voda zaplavila ulice Mostní, Dolní, Říční a Strachujovskou. Zasáhla asi pětačtyřicet domů, na Benátkách garáže a dvanáct domů. ,,Obyvatelé byli evakuováni do sokolovny a na zámek, který tehdy ještě fungoval jako integrovaná střední škola,“ vzpomínala Procházková.

25 let od ničivých povodní.Zdroj: Deník/Jan LakomýPři povodni pomáhali dobrovolní hasiči, ale i profesionální hasiči a vojáci. ,, V porovnání s hrozivou záplavou v jiných oblastech Moravy byla jimramovská povodeň maličkost. S následky se ale postižení vyrovnávali do konce roku i v roce dalším,“ zapsal do kroniky Novotný.

Naštěstí se katastrofa v Jimramově obešla bez ztrát na životech. ,,Od té doby nás zneklidňuje každý větší déšť a doufáme v protipovodňové opatření,“ netajila se obavami Procházková. Město má zvyšovat hráz řeky, brzdí to však lidé, kteří u ní mají pozemky. Dodnes tedy není zvednutí hráze vyřešené. ,,Pravdou je, že od povodní v roce 1997 řeka Svratka strašila ještě hodně krát, ale nikdy se už přes hráz nepřelila,“ dodala Procházková.