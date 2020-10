/ROZHOVOR, ANKETA/ Jen těžko hledal slova lídr Pro TOP Vysočinu Zdeněk Dvořák, který byl malý krůček od zastupitelského křesla. Jindy úsměvavý starosta Dolní Cerekve byl očividně nešťastný, přesto krátký rozhovor pro Deník neodmítl.

Zdeněk Dvořák při panelové diskusi kandidátů na hejtmana Kraje Vysočina. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Výsledky jsou jasné. Co na to říct?

Já pořád možná trochu naivně doufám, že výsledky jsou nejasné. Je to prostě jeden jediný hlas, který nás vrhá na tu špatnou stranu a bere nám dva mandáty. Vzhledem k tomu, že je 1 875 hlasů neplatných, nabízí se otázka, jestli tam není jeden pro nás. Někde mohly zůstat dva slepené lístky nebo zafungovat lidský faktor v náš neprospěch. TO je automatická obrana, co napadne každého.