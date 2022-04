Do sociálního fondu mateřské školy poskytnou z městského rozpočtu dvacet tisíc korun. ,,Částka je zatím dostatečná. Vzhledem k tomu, že se každý rok objeví malé množství dětí, které mohou využít tuto podporu. Fond by měl začít fungovat od května zatím do konce příštího roku," řekl místostarosta města Rostislav Dvořák.