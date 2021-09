Burnek u prvního hlavního líčení sice všechna obvinění popřel, bezprostředně po zadržení však kriminalistům řekl, že byl informátor Veselého, navíc pro něj měl krást auta. Rolí kriminalisty se již zabývá GIBS. Veselý je podezřelý, že Burnekovi poskytoval o vytipovaných autech informace z policejních databází. Především mělo jít o to, zda dotyčné auto má zabudován vyhledávací systém. Zatím ale obviněn nebyl.

Veselý se vyjádřil, že Burneka zná už od roku 2009. Věděl o něm, že ho vyšetřovala rakouská police kvůli krádežím aut. Veselý před soudem na naléhání obhájce potvrdil, že Burnek byl a je jeho informátor. Současně ho využíval jako experta přes auta. „Občas jsme spolu byli v kontaktu. Považuji ho za velkého odborníka na zabezpečení vozidel. Využívali jsme jeho zkušenosti. Že bych mu dával nějaké citlivé informace ze spisu, odmítám,“ reagoval Veselý na dotazy státního zástupce Ivo Nováka.

Ten mu ale přečetl několik komunikačních SMS zpráv mezi ním a Burnekem, jejichž obsah podle žalobce vyznívá poněkud jinak. „Obžalovanému jste například napsal, že doufáte, že auto nebude mít vyhledávání. V další zprávě píšete GPS negativní. Obojí se týká vozidel, která byla ukradena. Jak toto vysvětlíte?“ tázat se konkrétně žalobce Novák.

„Jde o zprávy vytržené z kontextu. Často jsme si ze sebe dělali srandu a komunikoval jsme tak, jak to na vás působí, ale nebyla to pravda,“ tvrdil soudu zkušený kriminalista, který se jako policista krádežemi aut zabývá už dvacet let.

Žalobce také naznačil, že se Veselý snažil svést ze stopy kolegy kriminalisty z Vysočiny, kteří po Bunekovi šli. Veselý na to měl Burneka upozornit. „Je pravda, že jsem se s kolegy z Jihlavy sešel. Ukázali mi videozáznam a chtěli vědět, jestli je na něm Burnek. Nebyl jsem si tím jistý. Bylo to tak padesát na padesát. Nemyslím si, že bych tenkrát o těchto okolnostech mluvil s Burnekem, nebylo to nutné,“ reagoval Veselý nejistě.

Burnek měl Veselému údajně i psát, jak auta krade. „Kdybych to tak bylo, musel bych jako policista konat. Spíš to bylo kvůli mé zvídavosti, zajímalo mne vše kolem toho, jak je možné auta odcizit a překonat jejich bezpečností prvky, včetně imobilizéru,“ líčil soudu Veselý.

Veselý popřel, že by pro něj Burnek auta kradl. „Pomáhal mi s opravami či náhradními díly,“ uvedl Veselý. Vyšetřovatelé z GIBS ale Veselému zabavili dvě auta. Sám ve středu potvrdil, že expertiza prokázala, že jedno z nich je kradené a druhé podezřelého původu.

Soudce Zdenka Chalupu mimo jiné zajímalo, co měl Burnek z toho, že dělal policejního informátora. „O tom nemohu mluvit,“ odvolával se Veselý na policejní mlčenlivost. Podobě to zkoušel i na začátku výslechu, kdy soudu řekl, že nebude odpovídat na otázky související s jeho prací. Jenže soudce ho poučil, že na to jako policista nemá právo a musí jako svědek vypovídat. Odmítnout výpověď by mohl pouze tehdy, pokud by mu v této souvislosti hrozilo obvinění z nějakého trestného činu. Tento důvod ale Veselý nezmínil.

Rozsudek v celé kauze by měl padnout příští týden. Žalobce pro Burneka navrhuje osm let vězení, obžaloba navrhuje zproštění.