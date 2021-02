S přitápěním začal počátkem února. Tehdy byly pomerančové plody na stromcích ještě zelené. Teď už dostaly tu správnou, oranžovou barvu. „Jarní startování začínám nejpozději v první polovině února. V prosinci a lednu jim stačí teplota kolem nuly. Někdy to klesne i trochu pod nulu. Začínám přitápět v době, kdy je už více světla,“ popisuje zásady pěstění subtropických plodů Petr Broža.

Mandarinky vykvetou na jaře a dozrávat začínají už na podzim. Citrony zase podle slov úspěšného zahradníka dokážou vykvést i několikrát do roka. Na jednom stromku se tak objevují různě velké plody v různé fázi zrání. „Pomeranče jsou na pěstování ve skleníku nejlepší. Na jaře vykvetou a do podzimu jsou na stoncích zelené plody. Chytat barvu začnou až v době, kdy začnu přitápět,“ vysvětluje Petr Broža.

Citrusové likéry

V jeho skleníku jsou stovky subtropických rostlin. „Kdysi jsem jich měl okolo pěti set. Ale pak mi požár většinu z nich zničil. A už jsem nenašel v sobě sílu to obnovit. Ale i tak jich tu mám stovky. A každým rokem také něco přibude,“ usmívá se Petr Broža.

A na stovky kilogramů počítá i sklizeň. Hodně plodů rozdá, ale, jak sám říká, už se naučil mandarinky a pomeranče také jíst. A to, co zbude, přemění do tekuté formy. „Vloni jsem zase obnovil výrobu likérů. Citrusové plody nechávám macerovat v domácí pálence,“ potvrzuje úspěšný zahradník.

Výroba likérů je pořádná alchymie. „Třeba u citronů je důležité, dostat do likéru tu jeho vůni. Musí se použít pouze žlutá část slupky a dát velký pozor, aby se tam nedostala i bílá část. Tak je hořká. Ale dají se macerovat i listy citroníku. Ty ale bohužel barví likér do nehezkého zeleného odstínu. I když vůně a chuť je dobrá,“ uvádí své výrobní trable Petr Broža.

Naopak mandarinkový likér se mu povedl dokonale. „Dělal jsem ho z klementinek. Ty mají hodně slabou kůru a v podstatě nejdou loupat. Udělal jsem z toho takzvané mandarelo. Vezmu celé mandarinky, kůru i dužninu, rozkrájím je, trochu pomačkám a dám macerovat,“ prozrazuje recept na lahodné mandarinkové mandarelo Petr Broža.