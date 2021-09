Provozovna podle zjištění inspektorů navíc sloužila i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin. Humpleckým přesto pizzerie chybí. „Je to škoda, rád jsem si zavolal a nechal si přivézt pizzu až domů. Člověk si rychle zvykne na takový servis,“ reagoval například Denis Novák.

Provozovna rychlého občerstvení NA Dolním náměstí je mimo provoz od pondělí. „Uložili jsme majiteli lhůtu k odstranění nedostatků, které v současnosti brání otevření. Následně proběhnou opakované kontroly. Pokud se majiteli podaří uvést provozovnu do pořádku dříve, může sám krajskou inspekci požádat o kontrolu a poté znovu otevřít,“ uvedl mluvčí České zemědělské a potravinářské inspekce Marek Bartík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.