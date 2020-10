„Řada lidí teď obřad vůbec nedělá. Kdybych to měl vyjádřit číslem, tak je to čtyři až pět pohřbů z deseti. Ten pokles je opravdu znát a finanční ztráty jsou obrovské,“ uvedl Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, kam spadá i krematorium.

Nejsou to však jen obřady, které přináší peníze do městské kasy. „Kvůli bezobřadním rozloučením lidé často volí levnou rakev a pak si jen vyzvednou urnu. To je pro nás další úbytek příjmů,“ přiblížil Málek.

I v obřadních síních se potýkají se snížením kapacity. „Máme kapacitu 150 lidí a můžeme pustit jen třetinu. Do 19. října je to do padesáti sedících a deset stojících, pak se bude to bude snižovat. Pozůstalí však musí počítat s tím, že do tohoto počtu spadá i obřadník a dva lidé, kteří pohřeb zajišťují,“ upozornil Málek.