Viadukt tady bude za chvilku známější, než krematorium. Hlavně že je tam semafor, který stál hromadu peněz, ale nikdy nefungoval, komentuje stále nevyřešený problém v Pelhřimově místní Milan Pěsničák. Řeč je o silnici pod viaduktem v tamní Nádražní ulici, která se při větším dešti opakovaně plní vodou. Naposledy tomu tak bylo v neděli odpoledne.

Zatopený viadukt v Pelhřimově. | Foto: Lubomír Hron

Semafory, které by měly auta před jejich utopením v pelhřimovské laguně ochránit, stále nefungují. „Že se nedohodnou s obsluhou na benzínce, ať to za deště zapne. Bylo by to asi lepší,“ řekl Václav Vodička z Libkovy Vody, který kritickým místem projíždí při cestě do města.