Tři medičky a jeden medik nespustí oči z ultrazvuku, kterým lékař Foltin zrovna vyšetřuje pacienta, a doslova hltají každé jeho slovo. „Co sledujeme, je velikost levé síně a její objem. Pro správné stanovení objemu musím mít tu projekci kolmo,“ vysvětluje dále.

Účastníci kurzu se mohou kdykoliv v průběhu vyšetření zeptat na cokoli, co je zajímá. Jako první této možnosti využívá studentka čtvrtého ročníku medicíny Markéta Polová. „K té rychlosti průtoku. Také tady platí, že pokud to je dvojnásobek, trojnásobek…,“ zajímá se. „Tady ne, to platí třeba na cévách na nohou. Na srdci je to trošku jiné,“ odpovídá Foltin, aniž by stihla svůj dotaz dokončit.

Další skupinka studentů je tou dobou v ortopedické ambulanci. Své zkušenosti jim předává Jiří Běhounek starší, který tomuto oddělení léta šéfoval. „Máme tady pacienta, který dostal injekci do kolena. Děvčata měla možnost ho vyšetřit,“ popisuje, co se u nich právě děje.

„Své“ medičky si nemůže vynachválit. „Jsou velice zvídavé a my jsme rádi, že mají takový zájem o naši nemocnici,“ oceňuje.

Kemp mediků



- Nemocnice Pelhřimov ho pořádá jako první na Vysočině



- účastní se ho 28 dívek a 11 mužů



- jde o studenty 4.-6. ročníků lékařských fakult napříč republikou



- přihlásilo se 46 zájemců



- ubytování a stravu účastníkům hradí nemocnice

Spokojenost panuje i na druhé straně. „Je to pro mě velká zkušenost vidět nemocnici okresního typu, protože v rámci studia se většinou dostaneme jen do fakultních,“ svěřuje se Dominika Stögerová, studentka šestého ročníku lékařské fakulty.

S ní souhlasí i Markéta Polová. „Krásně to tady všechno funguje a navíc tu panuje příjemné, skoro až rodinné prostředí,“ přidává se s úsměvem slečna, která by jednou chtěla pracovat právě v nemocnici. „Vidím se v intenzivní medicíně,“ prozrazuje.

Celkem se kempu účastní devětatřicet studentů, kteří jsou rozprostření napříč odděleními. Zkouší si základní vyšetření jako třeba EKG, ultrazvuk, endoskopii nebo CT, ale okouší i atmosféru operačních sálů. „Přece jen na lékařských fakultách je nedostatek praxe, takže se snažíme jít touto cestou,“ komentuje Foltin.

Cílem kempu je předat budoucím lékařům a lékařkám nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. „Chceme, aby zjistili, jak naše nemocnice vypadá, jakým způsobem se u nás poskytuje péče, aby měli možnost si promluvit se staršími kolegy a potkat je za jiných okolností než jen na klasické stáži. A v neposlední řadě, aby zjistili, že i menší nemocnice mají své kouzlo,“ doplňuje ředitel nemocnice Michal Kozár.

Kdyby se někdo ze studentů rozhodl nastoupit po škole právě do pelhřimovské, bylo by to podle něj jen příjemným bonusem. „Dokážeme jim v začátcích pomoci třeba tím, že jim zabezpečíme ubytování,“ nastiňuje Kozár.

Zmíněnou podporu by ocenila i Markéta Polová. „Myslím si, že to může být jeden z faktorů, proč se člověk rozhodně pro danou nemocnici,“ přemítá.

Kemp pelhřimovská nemocnice pořádá poprvé a jako vůbec první na Vysočině. Zájem o něj byl podle slov mluvčí Alexandry Knapové obrovský. „Náš původní záměr byla akce pro třicet mediků, ale přihlásilo se nám jich šestačtyřicet. I proto jsme kapacitu nakonec navýšili na čtyřicet, více bychom ale nezvládli,“ informuje.

Účastníci kurzu jsou ubytovaní na školicí a rekreační chatě Trnávka, kterou vlastní pelhřimovská nemocnice. „Ubytování i cesty k nám jsou plně v naší plné režii,“ dodává náměstek ředitele Petr Adam.