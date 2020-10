Nemilé překvapení zažili řidiči, kteří zaparkovali na náměstí v Chotěboři a poté zamířili k parkovacímu automatu. Místo původních dvou korun za hodinu totiž od minulého týdne musí vytáhnout z kapsy pětinásobek, tedy desetikorunu.

Placené parkování v Pelhřimově. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

„Normálně tam hodím dvě kačky a ono nic. Tak jsem to začala studovat. Přijde mi to poněkud hodně hnusné. Člověk fakt nejede do Chotě obdivovat její krásy, aby tam musel stát hodiny. Stáváme tam tak čtvrt hodiny obvykle, jen vlítnout do krámu a pryč. Příště si rozmyslím, jestli mi to za to stojí,“ postěžovala si v chotěbořské facebookové skupině Dana Krejčová.