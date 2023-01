Kousek od Hliníkova pomníku a Hujerovy švestičky to v sobotu voní jako ve francouzské palačinkárně. Dobroty pro obyvatele Humpolce připravují ti, od nichž by to člověk nečekal. Drsní motorkáři. Akci palačinky v zimě vymysleli členové Motorkářského doupěte Humpolec. „Napadlo nás udělat nějakou zimní akci v parku, aby se lidé v Humpolci pobavili a udělali si o nás možná trochu jiný obrázek,“ říká motorkář Milan David.

Pelhřimov i Humpolec budou letos investovat desítky milionů korun

Jak dodává, má veřejnost někdy o motorkářích podivné představy. „Že to jsou opilci, narkomani. Straší slušné lidi, perou se a jestli něco jedí, tak asi jen chilli papričky za syrova. Jenže motorkáři často mají smysl pro humor. Zajímají se o kulturu a dobré jídlo. Klidně si dají i palačinku,“ dodává David. K nápadu udělat palačinkové odpoledne se spojil s provozovatelkou humpolecké kavárny v parku Janou Dvořákovou.

Francouzské palačinky

Ochutnat palačinky do humpoleckého parku přichází s dětmi Magda Veselá. „Mile nás to překvapilo. A Můžeme si vybrat ze šesti druhů, ale děcka mají jasno. Chtějí nutelu,“ usmívá se paní Magda. Palačinky přímo před jejíma očima připravuje odbornice na sladkosti motorkářka Jana Kocmanová. Jak říká, jednou ochutnala tenké francouzské palačinky a zachutnaly jí tak, že se je rozhodla naučit. „Netrvalo mi to zas tak dlouho. Ale největší umění je mít správnou hustotu těsta. Když se to naučíte, nemusíte mít ani speciální plotýnku, uděláte si palačinku i doma na pánvi,“ vysvětluje motorkářka. Jak dodává, smaží palačinky často pro kamarády v Motorkářském doupěti. I motorkáři mají rádi sladké i když mnohem častěji si dávají slanou variantu se šunkou a sýrem.

Humpolecké muzeum vystavuje letadla modelářů z Jiřic, včetně třímetrových modelů

Motorkářské doupě Humpolec sdružuje lidi, kteří mají rádi rychlé stroje a provozují motorkářský klub. Mají svůj zpravodaj i radiostanici. Pořádá řadu kulturních a společenských akcí.