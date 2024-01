Zorganizovat nějakých šedesát malých koledníků plus jejich doprovod není tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. „Komplikace je slovo, které vůbec neznáme. Tříkrálová sbírka je tradiční, jsme připraveni. Všechno probíhá jak na drátkách, jsme jako dobře promazaný hodinový stroj, který funguje naprosto stoprocentně,“ oceňuje jedna z organizátorek Magda Vaňková spolupráci se svými kolegyněmi i s ostatními, kteří se na Tříkrálové sbírce podílí.

Jen počasí by mohlo být lepší, venku mrholí. „Pamatujeme i větší extrémy. Už také pršelo a jeden rok bylo snad mínus patnáct, to bylo pro ty malé děti horší. Dneska jen mrholí, to proběhne v pohodě,“ hodnotí Vaňková počasí. Odhaduje, že první koledníci budou zpět ještě před dvanáctou hodinou, další je budou následovat až do nějakých dvou hodin po poledni.

První sobotní den využívají k Tříkrálové sbírce ve většině měst a obcí Vysočiny, není to však pravidlem. „Koleduje se od prvního ledna, končí se příští neděli. My vždy využíváme první sobotu po Novém roce,“ potvrzuje Magda Vaňková.



Největší dobrovolnická sbírka se letos koná již po čtyřiadvacáté, Oblastní charita Jihlava vyšle do ulic Jihlavska a Dačicka více než tisíc koledníků, kterým se loni podařilo vybrat přes dva a půl milionu korun. Vybrané finance následně využije charita, jsou na investice i pomoc lidem v nouzi.

Vedle příspěvku do zapečetěné pokladničky mohou lidé přispět také přes internet. Online pokladnička je na webu www.trikralovasbirka.cz, kde si lidé poslechnou klipovou podobu koledy a pak mají možnost zvolit si částku, kterou chtějí přispět. Přispívat lze celý rok. „Důležité je v druhém kroku platební brány uvést PSČ, název obce či města odkud dárce je, nebo uvést Oblastní charitu Jihlava. Touto specifikací bude zaručeno, že darované peníze pomůžou v místě, kde dárci žijí,“ upřesňuje instrukce k online kasičce hlavní koordinátor sbírky za jihlavskou charitu Roman Mezlík.