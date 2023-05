Karel Novotný upozornil hlavně na skutečnost, že za celý život se s něčím takovým setkal poprvé. „Samozřejmě v nádrži ještě před natankováním nějaké palivo bylo. Natankoval jsem tedy víc, než by vůbec mělo být možné. O osm litrů. Za šestnáct let se mi něco podobného nestalo. Velikost nádrže jsem si pak ověřil v papírech,“ svěřil se muž Deníku.

Novotný se pokusil situaci vyřešit přímo na pumpě. „Podle mě jim ten ukazatel měří špatně a ošidili mě. Na benzince mě ale odbyli a dělali ze mě hlupáka. Nakonec jsem to zaplatil. Byl to rozdíl pár stovek a nechtěl jsem se zdržovat,“ přiblížil muž.

Srovnání běžného natankování s tím, které je podle řidiče podezřeléZdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Vedoucí čerpací stanice Matěj Ondráček má jiné vysvětlení. „Benzinová nádrž má ještě nádrž na výpary. Ta má minimálně deset litrů. Takže do pětačtyřicetilitrové nádrže se dá natankovat minimálně třiapadesát litrů. I když si pán myslím, že jsme ho okradli, tak to pravda není,“ řekl Deníku Ondráček.

Podle něj to není poprvé, co se s podobnou reakcí zákazníka setkal. „Je to běžná věc. Stěžují si nám například, že do pětilitrového kanystru natankovali litrů šest. Ale všechno je to naddimenzované. Je to právě kvůli těm výparům a většímu bezpečí,“ popsal vedoucí čerpací stanice, proč lze nabrat víc, než uvádí papíry.

Kamion minutu předjíždí v levém pruhu: na dálnici D1 na Vysočině padaly pokuty

S tím, že je možné do auta natankovat více paliva, než ukazuje manuál, souhlasí provozovatel autoservisu v Novém Městě na Moravě Martin Petr. Podle něj je však hraniční odchylka tří litrů. „Více se tam podle mého názoru už nevleze. Nějaká rezerva se ale dělá běžně. Ale taky záleží na tom, o jaké auto jde,“ uvedl.

Petr má zároveň radu, jak zjistit, jestli benzinky měří správně. „Nejjednodušší je si vzít dva kanystry a natankovat podle nich. Pak se snadno zjistí, jestli je všechno správně, nebo někde něco nesedí,“ poradil. Sám zároveň přiznal, že v Maršovicích nikdy problém s natankováním neměl.