Jako první se vleky rozjely ve skiareálu Šacberk v jihlavské Zborné, a to 13. prosince. Díky brzkému startu si tamní provozovatelé jako jediní na sezonu nestěžují. „Standardně začínáme lyžovat v první polovině prosince, takže se letos nic moc nezměnilo. U vleků se tvoří fronty, což je skvělé,“ neskrýval nadšení provozovatel sjezdovky Pavel Havlíček.

„Za nás mohu říct, že je sezona výborná. Ovlivnil to určitě i fakt, že příliš skiareálů zatím nejede, protože zima je na sníh letos skoupá. My v našich sedmi stech metrech nad mořem moc nepočítáme s přírodním sněhem a máme vše postavené na sněhu technickém. Určitě je ale spoustu areálů, kde na tom budou hodně špatně,“ přemítal Havlíček.

Od 14. prosince se lyžuje i na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí, který momentálně pokrývá 50 centimetrů sněhu. „Sice jsme chod sjezdovky na pár dnů přerušovali, ale teď už normálně fungujeme. Aktuálně máme v provozu jednu ze tří sjezdovek a doděláváme dětské sjezdovky, které by se měly rozjet od příštího týdne,“ popsal Jiří Pálka, ředitel Skiareálu Velké Meziříčí.

O týden později se lyžaři poprvé sjeli i na Čeřínku na Jihlavsku ve skiareálu Harusák v Novém Městě na Moravě. „Bohužel hned den po spuštění jsme provoz kvůli počasí museli dočasně ukončit. Obnovili jsme ho 30. prosince a od té doby už jedeme stále,“ informoval Karel Klapač, provozovatel sjezdovky na Harusáku.

Na nezájem návštěvníků si tady rozhodně nemohou stěžovat. „Sjezdovka je perfektně nachytaná a například včera bylo jedno z nejkrásnějších počasí. Lidi byli vyhladovělí, takže zájem o lyžování určitě je,“ řekl s úsměvem Klapač.

Na Čeřínek se milovníci sjezdovek vrátili po třech letech. Kvůli přípravám tak novým provozovatelům teplejší počasí příliš nevadilo. „Pronajali jsme si to tady od října, takže jsme se báli, abychom všechno vůbec stihli. Nakonec se vše povedlo a i přes to, že to tady bylo tři roky zavřené, tak si sem lyžaři opět našli cestu,“ pochvaloval si jeden z provozovatelů sjezdovky Vladimír Cháb.

Kromě zimních sportů si na Čeřínku mohou lidé vychutnat i různé dobroty ve vytopené hospůdce. Na další speciality si budou muset zatím počkat. „Já myslím, že speciální je už to, že je tady po mnoha letech konečně zase sníh,“ zasmál se Cháb.

Od Silvestra se výčet skiareálů rozšířil i o Křemešník na Pelhřimovsku. Lyžuje se tady denně od 9.00 do 20.00 hodin. Nejdéle si pak museli počkat v Lukách nad Jihlavou. Provoz tady spustili teprve včera úderem patnácté hodiny.

Lyžaři z Havlíčkobrodska mají zatím smůlu. Kadlečák prozatím sezonu nezahájil. „Začali jsme zasněžovat 28. prosince, je však malý mráz, tak to jde pomalu. Aktuálně máme zasněženou přibližně polovinu sjezdovky, ale je to zatím na hromadách. Vzhledem k vývoji počasí nedokážu odhadnout, kdy by se dal vlek spustit,“ zoufal si předseda lyžařského spolku Kadlečák Jaroslav Kaiser.

Opožděný start lyžařské sezony se nejvíce projeví v příští zimě. Provozovatelé areálů totiž budou muset odložit některé plánované investice. „Tržby se nám propadly zhruba o čtvrtinu. Nechceme, aby se to projevilo v cenách, takže zdražovat určitě neplánujeme, ale bude to mít vliv na budoucí investice a rozvoj areálu,“ posteskl si Klapač z novoměstského Harusáku.

„Pro letošek jsme vybudovali trafostanici, kanalizaci a zakoupili nová sněžná děla, protože loni byla sezona dobrá a utvořili jsme si finanční rezervu. Na příští zimu jsme měli v plánu úplně novou restauraci, nákup sněžné rolby a chtěli jsme u nás vybudovat i pojízdný pás pro děti, ale to všechno budeme muset minimálně o rok posunout,“ prozradil Klapač.

Stejné to bude i na Kadlečáku. „Pokud se nelyžuje přes Vánoce, tak je to vždy velká ztráta a ovlivní to další investice do areálu,“ potvrdil Klapačova slova Kaiser.

Na Fajťáku pořád doufají, že letošní ztráty nakonec nebudou tak velké. „Na hodnocení je ještě brzy, uvidíme, jaký bude leden. Pořád věříme, že napadne přírodní sníh. Je možné, že se to zlepší, i když už teď víme, že to rozhodně nebude úplně nejlepší sezona,“ uzavřel ředitel skiareálu.