Měl jsem hrát florbal za naši školu, ale kvůli covidu se nepřihlásilo několik týmů, a proto turnaj zrušili. To stejné se stalo i s fotbalem, na jaře jsme nemohli hrát a mě to mrzelo.Ani on-line výuka se mi nelíbila, protože se spolužáky jsme se neviděli naživo a hodně se to sekalo.

Naštěstí to netrvalo tak dlouho, a tak se mi ulevilo. Aspoň léto jsem si užil, na lodi jsme obeplouvali chorvatské ostrovy.

Teď se sice učíme, ale na chodbě musíme mít roušky a v ní se mi špatně dýchá. Když jsem zjistil, že jdeme do karantény, tak jsem se naštval. Tak doufám, že už ten covid konečně odejde!

Matěj Šupálek, 10 let, Břeclav