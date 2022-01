Není to novoroční předsevzetí, nýbrž dlouhodobá dřina. Šestadvacetiletá Lucie Novotná z Jihlavska s váhou bojuje od puberty. „Poslední dobou úspěšně. Zkoušela jsem spoustu věcí, ve finále nejvíc zafungovalo nebýt na sebe až tak přísná a netahat vše do extrému,“ svěřila se Novotná. Problematika fyzické kondice se po svátcích vždy dostává o popředí zájmu veřejnosti. A nejinak tomu je na Vysočině i letos.

Zdroj: Youtube

Odborné nutriční poradenství nabízí například v jihlavské nemocnici. „Ano, nabízíme tuto službu i pro veřejnost. Když má člověk žádanku od doktora, je to zdarma. Je to komplexní proces, který zahrnuje měření poměru svalů, tuků, kostí a následné konzultace s nutriční terapeutkou,“ uvedla mluvčí jihlavského zdravotnického zařízení Monika Zachrlová.

Jenže zájem je v tamní nemocnici enormní. Obzvláště po svátcích, kdy je podle osobní trenérky Barbory Demelové běžné, že lidé jdou do nového roku s o čtyři kila vyšší váhou. Čekací doba tak aktuálně činí dva až tři měsíce, přičemž nejbližší objednávky směřují na březen.

Libor Kuchyňa rezignuje na pozici radního. Fórum Jihlava reálně neexistuje, říká

Zájemci o rychlejší přístup k odborníkům přes výživu se tak musí poohlížet jinde. Velice podobnou službu nabízí například na Kardiovizi v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. „Nabízím preventivní vyšetření s ohledem na rizikové faktory jako prediabetes, diabetes, nemoci cév a srdce. V podstatě vše, co se týká obezity. Jde o dvoufázový proces. Nejprve odebereme krev, abychom zjistili cholesterol, cukr v krvi, jak fungují játra a ledviny. Následuje měření skladby těla – tuk, svaly a tak dále,“ uvedl Michal Havelka z týmu Kardiovize.

Zhruba za týden je pak na pořadu konzultace s nutriční terapeutkou, s níž si pacient stanoví cíle a jak jich dosáhnout. „Podobných služeb je samozřejmě více. Naše výhoda ale tkví v tom, že celou problematiku řešíme velice komplexně. Rovněž můžeme garantovat odbornost. Naše metody jsou založené na dlouholetém výzkumu,“ doplnil Havelka.

Michal Janoušek učí jihlavské děti, jak zvládnout napadení. Podívejte se

U svaté Anny nelze očekávat žádné drastické diety, ani přesný itinerář potravin, které kdy jíst. Zájemci dostanou spíše rady, co jíst více, co omezit a jak změnit životní návyky.

Podle osobní trenérky Demelové je právě tohle správná cesta. „Důležité je nedělat žádné extrémy. Postupně omezovat nevhodné potraviny a vynechat alkohol. Využívat pestrou stravu a osvojit si zásadu zdravého talíře. Častou chybou je, že se lidé do něčeho pouští příliš rychle. Najedou na přísný režim, po kterém se sice dostaví výsledky. Nicméně nevydrží, povolí a během chvilky zase naberou,“ vysvětlila trenérka Demelová.

Rozhodnuto: Jihlava peníze na Horáckou arénu od státu dostane

I u svatoanenských o službu po svátcích zaznamenali zvýšení zájem. Nicméně tamní program je určený pro samoplátce, proto nejsou čekací natolik dlouhé. "Lidé se začínají více zajímat o své zdraví. Ten trend je zjevný. V současnosti jednáme s pojišťovnou o případných možnostech úhrady. U nás to totiž funguje tak, že pojišťovna hradí především úkony, které už něco napravují. Preventivní programy nejsou v systému začleněné. To se snažíme nabourat, jelikož je to škoda," dodal Havelka z týmu Kardiovize.

ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU



- Nehrnout se do extrému typu melounová dieta.



- Postupně omezovat nevhodné potraviny a vynechat alkohol.



- Zvýšit kalorický výdej pohybem.



- Hlídat si správný příjem makroživin.



- Dbát na regeneraci a spánek.



- Poslouchat tělo, odpočívat.