Pro vakcínu proti covidu si budou lidé z Jihlavska nově jezdit do Hruškových Dvorů. Snad před každou křižovatkou v krajském městě je šipka směřující do Vědeckotechnického parku. Od pondělí bude posílaná i MHD, cesta na očkování a zpět bude zdarma.

Očkovací centrum v Jihlavě. | Video: Deník/Martin Singr

Zatím bude na očkovávní mířit maximálně pět set osob denně. Je to proto, že až bude za tři týdny potřeba dát očkovaným lidem druhou dávku, kapacita se skokově zdvojnásobí na tisícovku, která bude zřejmě limitem. „Myslíme si, že tisíc lidí denně je maximum, co lze technicky zvládnout. Třeba budeme překvapeni a bude to více,“ usoudil v pátek odpoledne ředitel nemocnice Lukáš Velev.