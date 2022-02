Neuvěřitelné. Američtí vojáci nocují Na Ranči, raduje se bývalý vojín

Archeologové na náměstí



* Na jihlavském náměstí se koná záchranný archeologický průzkum



* Plocha, kde archeologové pracují, je osmnáct krát devatenáct metrů



* Zájemci o brigádu se stále mohou hlásit

Než ale přímo do dlažby náměstí přijdou pětimetrové stromy, je nezbytný záchranný archeologický průzkum. „Záchranná archeologie vždy reaguje na stavbu. Pokud se bude na náměstí něco stavět, záchranný archeologický průzkum u toho bude. Pokud ne, archeologické památky se nutně zkoumat nemusí. Vždycky je lepší, když jsou pod zemí uchovány pro budoucí generace,“ vysvětlil Jakub Těsnohlídek, proč se aktuálně kope jen na relativně malé ploše.

Pochopitelně doufá, že v dosud neprozkoumaném místě s kolegy něco najdou. „Pod zem nikdo nevidí, archeologie je v tomto nevyzpytatelná. Ale vypadá to, že by tady něco drobného mohlo být,“ odhadl na začátku prací. Ve stejném duchu hovoří i Jihlavané. „Jsem zvědavá, jestli archeologové něco zajímavého najdou a doufám, že ano,“ uvedla například Sebastiana Moráňová.

Nedávná historie hraje odborníkům z jihlavské pobočky archeologické společnosti Archaia Brno do karet. Předloni našli v domě na náměstí středověkou odpadní jímku se zachovalou výdřevou, v níž byly historické artefakty. Trojboký pohár z pálené keramiky byl zřejmě ze čtrnáctého století. Střípky ze středověkého skla se zdobením pak poukazují na fakt, že v oblasti kolem náměstí v období středověku žila především vyšší a bohatší společenská vrstva.

Součástí stavby bude také vytvořit v místech, kde budou stromy stát, vhodné podloží se strukturním substrátem. „Protože stromy v městském prostředí trpí nejen nedostatkem vody, ale i nedostatkem půdního vzduchu, budou zasázeny do speciálního substrátu, který by jim měl zajistit přístup pro jejich dobrý růst,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková.

Shánějí brigádníky

Plánovaný zelený ostrůvek pak bude první ze tří a má mít zhruba dvě stě sedmdesát metrů čtverečních. Stromy pak budou na náměstí přibývat v dalších etapách revitalizace, celkem jich má být sto pět. „V současnosti jich je na náměstí osmapadesát,“ řekl pro srovnání mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Konkrétní datum. Horáckou arénu začnou stavět o prázdninách

Možnost zapojit se do kopání má i široká veřejnost. Středně těžká manuální brigáda je ohodnocena sto dvaceti korunami na hodinu, pracuje se i o víkendech. Netřeba zřejmě dodávat, že jde o zajímavou zkušenost. „Podařilo se nám pár lidí najít, ale nabídka pořád trvá. Kdyby to někoho zajímalo, určitě se nám může přihlásit. Lidé mohou chodit různé dni v týdnu nebo třeba jen na půl dne, v tomto směru je to volnější,“ vysvětlil Těsnohlídek.

Radnice odhaduje, že by pětice jerlínů měla být na jihlavském náměstí vysazena nejpozději v březnu či dubnu. Celý „pokojíček“ má být dokončený do konce května.