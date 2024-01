/VIZUALIZACE/ Do nových prostor půjdou za pár měsíců tisíce knih a za nimi čtenáři z Velkého Meziříčí.

Ve městě na Žďársku totiž stěhují knihovnu. Od dubna bude mít pobočku v Poštovní ulici, jen pár kroků od hlavní pošty. Azyl bude dočasný. Do dvou let se knihy vrátí zpět už do opravené původní knihovny. Jak to bude vypadat si můžete prohlédnout na vizualizacích.

Ředitelka Ivana Vaňková popsala, na čem všem se v současnosti pracuje.

„Nově je v prostorách nainstalována wifi. Jinak je už vymalováno, připravené jsou koberce a kotle jsou v provozu. Je to potřeba, aby byly místnosti vytopené i vysušené a aby nebyly knihy ve vlhku. Do dubna bychom měli určitě všechny změny stihnout,“ řekla ředitelka s tím, že v lednu se ještě pro návštěvníky knihovny nic nezmění.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Meziříčská knihovna bude v novém místě sídlit následující dva roky. Hlavní budova je totiž v nevyhovujícím stavu a potřebuje opravu.