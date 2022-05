Nový brněnský biskup: Vojtěcha Cikrleho nahradí Pavel Konzbul

/FOTO/ Novým diecézním biskupem brněnským jmenoval ve čtvrtek v poledne papež František dosavadního pomocného biskupa Pavla Konzbula. Stane se tak již čtrnáctým diecézním biskupem v pořadí. Doposud působil také jako titulární biskup litomyšlský a generální vikář brněnské diecéze. „Že se stanu biskupem jsem nevěděl, ale z logiky věci se to nabízelo. Není to velké překvapení. S jistotou jsem to věděl ale až v pondělí,“ reagoval Konzbul.

Nový brněnský biskup Pavel Konzbul | Foto: Deník/Jiří Sláma