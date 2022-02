Stejně jako diváci si fire-show užili i samotní účinkující, třebaže bylo potřeba čekat na setmění trochu déle, než se předpokládalo. „Na našich akcích děláme ohňovku vždycky a všichni. Po té dlouhé době, co jsme pořádně nevystupovali, jsme si to užili,“ řekl po skončení vedoucí Novus Origo Martin Bahounek zvaný Bagi.

Jednotliví členové občas někde vystoupili, naposledy v úterý 22. února na jedné svatbě, předtím třeba na Silvestra, ale v plném počtu se sešli naposledy v srpnu na Jemnické bitvě. Některé kousky s hořícími předměty přitom vypadali dost nebezpečně. Nebo se to jen zdá? „Pořád je to oheň, dá se spálit. Ale neděje se to úplně často,“ usmál se Bagi.

On i jeho kolegové se už těší, že s uvolňováním proticovidových opatření dostanou šanci ukazovat lidem své umění častěji. „Vystoupení máma nasmlouvaná a je jich docela dost, vlastní akce máme Roštejský hodokvas v květnu, v červenci a v srpnu Nové příběhy polenského hradu, v srpnu Jemnickou bitvu, koncem srpna Hradní slavnosti v Polné a pak Dušičkové strašení v říjnu,“ vyjmenoval. Veřejnost tak může na vlastní oči spatřit, co tahle parta dovede.