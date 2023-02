Moderní a pohodlné. Nové vlaky vyjedou na tratě Vysočiny v první polovině roku

Velká výměna starých vlaků za nové. Toho se dočkají už brzy cestující na Vysočině. Nové vlaky zajistí spoje z Havlíčkova Brodu do Jihlavy, ve směru na sever do Světlé nad Sázavou, Golčova Jeníkova, Čáslavi a Kolína nebo do Žďáru nad Sázavou. „Už v první polovině roku tam zamíří nové bezbariérové jednotky RegioPanter a nahradí starší soupravy na elektrizovaných tratích. Cestujícím nabídnou pohodlné cestování a využití času na cestě,“ informoval mluvčí českých drah Petr Šťáhlavský.

Nové vlaky pro Vysočinu. Foto: se souhlasem Českých drah