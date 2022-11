Dle starosty Nového Města Michala Šmardy je situace na náměstí poměrně nová. „Tato věc nás překvapila. Na náměstí se nacházela příjemná restaurace U Pasáčka. Fungovala dlouho, byla dobrá a kvalitní. Provozovatelé však ukončili její provoz na konci září a majitel se nyní snaží sehnat nového provozovatele. Určitě rádi pomůžeme tomu, aby v centru restaurace opět byla. Nové restaurace rádi podpoříme. Například pokud budou chtít zahrádku nebo něco podobného,“ řekl Šmarda.

Zatím nejásáme, zní ze Žďáru, který čeká peníze ze Sberbank

Vedení města by uvítalo, kdyby se podařilo restaurace na náměstí dostat. „Teď je na náměstí nový rekonstruovaný dům, ve kterém by snad mohly být provozovny tohoto typu, například vinárna nebo bistro. Nachází se vedle Komerční banky. Doufám, že majitelé, kteří budovu zrekonstruovali, tam dají prostor nějaké pasáži, kde by mohlo něco takového vzniknout,“ uvedl Šmarda.

Ve městě je na rozdíl od restaurací poměrně hodně kaváren. „Nejbližší restaurace s jídlem k náměstí je až u pošty, což je nějakých dvě stě metrů od náměstí. Kaváren je na náměstí víc. Přemýšlíme, čím to je, že se kavárnám ve městě tolik daří a restauracím ne, to je zajímavá věc,“ zamyslel se starosta.

Nejen fotbalisté v novém: v Bystřici začali stavět zázemí pro sportovce

Jednou takovou kavárnou na náměstí je poměrně nově otevřené Bona café. Majitelé kavárny chtějí rozšiřovat nabídku jídel.

„Nám se daří. Lidé chodí hodně. Teď budeme rozšiřovat jídelní nabídku, přidáme více jídel. Zatím děláme snídaně a svačinky. Protože jsme všichni z Ukrajiny, tak do budoucna chystáme také ukrajinskou nabídku jídel. Budeme mít polévky a bude možnost se u nás najíst také k večeru. Nemáme sice otevírací dobu jako restaurace, ale jídelní nabídku mít budeme,“ sdělila jedna z majitelek kavárny Bona café Bohdana Manilec.