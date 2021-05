Jako kdybyste na kartonovou krabici připevnili váhu pračky a ona ještě zvládla start raketoplánu. Takto pevný a lehký materiál vyvinula brněnská firma SAB Aerospace. Její nosič na raketě Vega minulý týden již podruhé vynesl několik satelitů na oběžnou dráhu Země. Brno má tak další zápis v historii kosmického průmyslu.

Brno se znovu zapsalo do dějin dobývání vesmíru | Foto: SAB Aerospace

Satelitů bylo šest. Na stanovené pozice se rozmístily do necelých dvou hodin. „Díky našemu nosiči se plně podařilo využít kapacitu rakety, která by za jiných okolností do vesmíru vynesla pouze jeden hlavní satelit,“ vysvětlil ředitel společnosti Petr Kapoun.