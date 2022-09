Mezi zuboženými psy se nacházela štěňata i březí feny. Krajské veterináře přivedl k chovu nález jednoho člena psí smečky s okousanýma zadníma nohama. Na pomoc přivolali záchranáře ze spolku Dočasky.cz z Lanžhota na Břeclavsku. „Ačkoliv máme plnou kapacitu a týdně musíme odmítat desítky žádostí o umístění psů, nenechal nás tento případ klidnými. Psovi zůstaly jen pahýly, na uzavřeném dvoře žila s hospodářskými zvířaty ale celá početná psí smečka. Po několikahodinové diskuzi s majiteli jsme se dozvěděli, že se jim na zahradě psi incestně množí nejméně dvacet let. Neměli to pod kontrolou,“ popsala případ, jež odkryli veterináři koncem června, Andrea Černá, předsedkyně spolku Dočasky.cz.

Téměř dvě desítky psích trosečníků skončily nejdříve na ošetření u zvěrolékaře v Ivančicích. „Psí mámy jsme museli vykoupat a zbavit silného zápachu hnoje. Rodily v králíkárně, srst měly slepenou plodovou vodou, do ní mouchy nakladly vajíčka. Nezbytné bylo podání přípravků proti parazitům. Smotky škrkavek, které jsme od druhého dne nacházeli v jejich trusu, připomínaly čínské nudle. Někteří psi byli zcela bez energie, štěňata neměla snahu pít,“ přiblížila Černá.

Množení psů v příbuzenském vztahu, nevhodné podmínky k vývoji, chybějící očkování i odčervení stálo podle ní život šest štěňat. Ostatní dostali šanci na nový život díky uvolnění k adopci. Náklady na jejich uzdravení přesáhly třicet tisíc korun.

Pokuta osm tisíc

Chovatelům, kteří podle zjištění Deníku patří mezi sociálně slabší rodiny, nabídli veterináři pomoc s řešením situace. Podmínkou bylo nechat zvířata neprodleně naočkovat, označit čipy a zajistit vyšetření u zvěrolékaře. Podle Majera totiž zvířata podvýživou netrpěli, na rozdíl od špatného zdravotního stavu. „Za porušení veterinárního zákona uložila krajská veterinární stanice chovateli blokovou pokutu ve výši osm tisíc korun. Ten však podal proti příkazu odpor, pokuta tedy zatím není pravomocná,“ uvedl Majer.

Odborné vyjádření veterinářů mají nyní na stole úředníci z radnice v Moravském Krumlově, společně s podnětem k zahájení správního řízení s chovatelem pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. „Při kontrole v druhé polovině srpna zjistili naši inspektoři, že v chovu zůstal jeden pes a jedna fena a také invalidní pes s vozíkem,“ informoval redakci Deníku Petr Majer.

Případ šokoval také majitele Jack Russell teriéra Oldřicha Potůčka. „Nechápu, že to může zajít tak daleko. Těžko soudit, zda je to lhostejnost nebo nevědomost majitele. Každopádně je to smutné,“ kroutil hlavou muž.