Každý z více než stovky strojů na upravené ploše pod širým nebem svítí udržovanými nátěry polní šedi a zeleně, načerno natřenými pásy i pneumatikami. Z drátů na sloupech vedou do každého kabely k dobíjení a kontrolám elektroinstalace. Rota uložené techniky 8. tankového pluku v Žižkových kasárnách sídlila v Rančířově. Právě tam, kde nyní stojí vojenský tábor pro americké vojáky.

„Přesně před padesáti lety jsme tomu tady říkali Na Ranči a měli jsme tu jenom neomítnutou boudu z tvárnic. Naštěstí nám velel kapitán Frantál, dobrotisko, s ním se vojna dala přežít. Ale zase s námi politruci a náčelník štábu cvičili v kasárnách i venku i tady poplachy. Že nás napadli Američani a že nám vybuchla nad hlavou atomová bomba a co máme dělat a jak vleže střílet ze samopalu na nízko letící cíle,“ zavzpomínal senior Jan Poul. „A teď Na Ranči, přesně tam, kde jsme sloužili do roku 1972, budou spát vojáci USA, kluci jedni americký. Neuvěřitelné. Kdyby nám tehdy někdo řekl, že to tak bude, mysleli bychom, že se zbláznil hned desetkrát,“ řekl pamětník Jan Poul, svého času vojín Roty uložené techniky vojenského útvaru 3276 Jihlava.

Obří americký konvoj je v Rančířově: podívejte se, jak vypadal příjezd do tábora

V těchto dnech vojenský prostor někdejšího parku záložní techniky u obce Rančířov poskytuje krátký azyl k občerstvení a odpočinku postupně asi 1 800 americkým vojákům. Velitel praporu logistiky Tomáš Gubáš uvedl, že v Rančířově čeká na Američany třicet vytápěných stanů a sprchových kontejnerů. Střídání při cestě sedmi konvojů na cvičení na Slovensko ukončí poslední sled vozidel 22. února. Při návratu ze cvičení v druhé polovině března poslouží americkým vojákům k odpočinku stejným způsobem opět tábor v Rančířově.

Stanislav Jelínek