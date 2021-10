/FOTO/ Novinku v pěstování zeleniny i okrasných květin letos vyzkoušel Petr Broža z Moravce. Namísto záhonu vybral pro rostliny zeď hospodářské budovy. Výsledek je skvělý. „Stěna hospodářské budovy je nahřívaná sluncem od jihu a je kryta „kšiltem“ předsunuté střechy. Takže rostlinám neublíží kroupy a rajčata netrpí plísní bramborovou, protože na ně neprší. Ale sucho a teplo zase nahrává sviluškám. Ty mi decimovaly meloun, lilek a okurky,“ shrnuje klady a zápory své nové pěstitelské zkušenosti Petr Broža.

Rostliny vysadil zahradník do na zdi zavěšených samozavlažovacích truhlíků a do nádob, které fungují na stejném principu. | Foto: poskytl Petr Broža

Rostliny vysadil do na zdi zavěšených samozavlažovacích truhlíků a do nádob, které fungují na stejném principu. „Dodělal jsem to počátkem léta a tak jsem ve spěchu vysázel vše, co jsem doma našel a něco dokoupil. Je to tedy kombinace květin a zeleniny,“ vysvětluje Petr Broža.