Činnost zahájilo rovněž dobrovolnické centrum v Jihlavě. Seznam dobrovolníků pořizuje pečovatelská služba Přibyslav.

S hledáním dobrovolníků začala už nemocnice v Jihlavě. „Vedení nemocnice plánuje, kde najít dobrovolníky z řad studentů odborných škol a sbírá na ně kontakty,“ sdělila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. Jak upřesnila, nemocnice navíc musí řešit, co si počnou zaměstnanci, kterým rozhodnutí ministra zdravotnictví zavřelo školy. „Nemocnice jedná s krajem o možnosti, že by některá škola v Jihlavě zůstala otevřená aby tam naši lékaři a sestry mohli svoje děti poslat a nemuseli zůstat doma,“ dodala Zachrlová.

V podobné situaci je také nemocnice Pelhřimov. „Každá ruka dobrá. Vedení nemocnic otevře tohle téma na zasedání bezpečnostní rady kraje. Je nutné ale posoudit aktuální situaci, zjistit, kolik dobrovolníků můžeme získat a především, jakou mají kvalifikaci pro práci ve zdravotnictví,“ poznamenal ředitel nemocnice Michal Kozár. Podobně se k celé věci staví i nemocnice v Novém Městě na Moravě. Jak dodala mluvčí Tamara Pecková Homolová, nemocnice komunikuje se střední zdravotnickou a vyšší odbornou zdravotnickou školou ve Žďáře nad Sázavou, zdravotní sestry na výpomoc hledá i na webu Sestry v záloze.

Necelou desítku dobrovolníků již našla nemocnice v Havlíčkově Brodě. Podle mluvčí Petry Černo to jsou hlavně medici, čerství absolventi lékařské fakulty a studenti Vysoké školy polytechnické. „Naštěstí se nám podařilo vyřešit problém se zavřením základních škol. Opět nám stejně jako na jaře vyšla vstříc základní škola Wolkerova. Díky za to. Celkem dvanáct hodin každý den se škola postará o děti našich zdravotníků ve věku od šesti do deseti let,“ konstatovala Petra Černo.

Česká lékařská komora (ČLK) v pondělí zveřejnila data, podle kterých je novým koronavirem nakaženo 978 lékařů a 1862 zdravotních sester, dalších 1592 případů připadá na ostatní zdravotnický personál. Celkem se tedy počet infikovaných pracovníků mezi 3. a 10. říjnem zvýšil z 2480 na 4432.

Místo turistického informačního centra v Jihlavě opět obnovil tamní magistrát dobrovolnické callcentrum. Podle Martiny Doležalové, která má provoz centra na starosti, se zatím přihlásila asi desítka dobrovolníků, ale zájem je mnohem menší než na jaře. „Situace je dnes trochu jiná. Už proto, že lidé chodí do práce. Na rozdíl od jarní pandemie, kdy jsme se potýkali s něčím absolutně neznámým, už víme, co hygienická omezení obnáší,“ poznamenala Martina Doležalová. Lidé v důchodovém věku, kteří byli jako ohrožená skupina na jaře kvůli viru většinou doma a báli se do ulic, si dnes už chodí nakoupit sami. Na dobrovolnické centrum se proto obracejí s žádostí o pomoc jen v nejnutnějším případě.

„Jedna paní v důchodu na jaře navázala se svým dobrovolníkem dokonce přátelské vztahy, takže jí pomáhal i v době kdy pandemie skončila. Jenže teď nám volala, že dobrovolník je v karanténě, jestli bychom neměli náhradu. Jindy nám zas zavolá rodina, jestli bychom mohli zajistit dobrovolníka pro babičku. Protože polovina rodiny je v karanténě a babičce nemá kdo nosit obědy a nákupy,“ uvedla Martina Doležalová několik příkladů, kdy se na dobrovolnické centrum někdo obrátí s žádostí o pomoc. Dobrovolnické callcentrum je v provozu ve všední dny od 8.30 do 17 hodin v sobotu od 8 do 12 hodin na telefonním čísle 565 591 830 potřebuji pomoc a na čísle 565 591 847 nabízím pomoc. Seznam necelé desítky dobrovolníků už pořídilo také město Přibyslav pro tamní pečovatelskou službu. Jak upřesnil starosta Martin Kamarád, dobrovolníci budou potřeba hlavně v případě, že by polovina pečovatelek skončila v karanténě.