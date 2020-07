Podle jeho slov na Vysočině z nedělních osmdesáti odběrů byly jenom dva pozitivní. „Jeden na Pelhřimovsku a jeden na Jihlavsku,“ upřesnil Kos.

Na Pelhřimovsku, které zatím drželo prim v nejmenším počtu nakažených, se onemocnění objevilo v poslední době v Pacově. „V Pacově bylo na základě provedených testů potvrzeno dalších osm případů nákazou Covid-19. V návaznosti na tuto skutečnost jsme v kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí a přijímáme opatření nezbytná k omezení šíření nákazy,“ napsal v sobotu na webové stránky města starosta Pacova Lukáš Vlček.

Hygienici nevidí situaci v Pacově nijak černě. „Je to komunitní výskyt v jedné z tamních firem. Je to podchycené, snad to bude v pořádku,“ poznamenal Kos.

V jihlavské firmě Bosch, kde se také objevilo několik případů s pozitivním testem na koronavirus, se podle něj už situace zklidnila. „Skončily snad už aktivní kontakty, takže by to mělo být dobré,“ okomentoval krajský hygienik.