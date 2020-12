Ve čtvrtek 17. prosince 2020, přesně týden před Štědrým dnem, spustíme na webech Deníku velkou anketu o nejhezčí vánoční strom na Vysočině. Zatímco ty na náměstích velkých měst jsou známé a mohli jste si je už prohlédnout i v našich fotogaleriích na webu, moc dobře víme, že i v menších městech a obcích v kraji se nachází utajené klenoty, které by se těm z velkých měst mohly směle rovnat. Ať už výškou, ozdobami, osvětlením… Neváhejte a nominujte je do soutěže!

ANKETA NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ STROM VYSOČINY



Hlasování na webech Havlíčkobrodského, Jihlavského, Pelhřimovského, Třebíčského a Žďárského Deníku spustíme ve čtvtrek 17. 12. 2020.



Do středy 16. 12. 2020 včetně můžete nominovat i ten z vašeho města nebo obce v kraji Vysočina. Jak na to?



1) Vyfoťte (ideálně za tmy) svítící vánoční strom.



2) Jeho snímek pošlete na e-mail webeditori.vys@denik.cz, do předmětu napište ANKETA VÁNOČNÍ STROM VYSOČINA.



3) Napište přesné místo, kde vánoční strom stojí (např.: Jihlava, Mysarykovo náměstí).

