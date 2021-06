Nejhorší bylo, když pražský finanční úřad začal posílat složenky. Mají krátkou kolonku, takže se tam bylo jen Nová Ves u Nového Města na Moravě a jedno číslo. Žádné další se tam nevešlo. Takže valná část složenek se jim vrátila jako nedoručitelná, okomentovala starostka Nové Vsi u Nového Města na Moravě Helena Tučková problém, který tam před pár lety museli řešit.

Nová Ves u Nového Města na Moravě se nachází na Žďársku. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Obec má nejdelší název v České republice. Místním obyvatelům to poněkud komplikuje život. Název se prostě nevejde do úředních formulářů. „Přídomek u Nového Města na Moravě jsme získali poté, co jsme se osamostatnili. Původně jsme byli jen Nová Ves. Bylo to v roce 1992,“ vysvětlil jeden z místních obyvatel Jan Nečas.